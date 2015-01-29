Султанбаева Виктория Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Султанбаева Виктория Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.2015

Пол

Женский

Отец

1989 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.2015

Отец: Султанбаев Валера Сергеевич

Мать: не указана

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