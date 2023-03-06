Шаклеина Анастасия Евфимьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Шаклеин Карп Карпович
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Татьяна Карпова
Отец ребёнка: Шаклеин Карп Карпович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Стефанида Карпова
Отец ребёнка: Шаклеин Карп Карпович
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Шаклеин Карп Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно