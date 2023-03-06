Шаклеина Анастасия Евфимьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаклеина Анастасия Евфимьева

Шаклеина Анастасия Евфимьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Шаклеин Евфимий Карпович

Отец ребёнка: Шаклеин Карп Карпович

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Татьяна Карпова

Отец ребёнка: Шаклеин Карп Карпович

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Стефанида Карпова

Отец ребёнка: Шаклеин Карп Карпович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Шаклеин Иван Карпович

Отец ребёнка: Шаклеин Карп Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаклеин Карп Карпович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close