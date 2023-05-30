Шелеметев Петр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шелеметев Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелеметев Степан Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелеметев Алексей Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Кировская обл , Тужинский р-н, д. Шелемети
Смерть
Неизвестно