Шелеметев Петр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШелеметев Петр Алексеевич

Шелеметев Петр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шелеметев Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелеметев Степан Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелеметев Алексей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелеметев Ефим Петрович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Кировская обл , Тужинский р-н, д. Шелемети
Смерть
Неизвестно