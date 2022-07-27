Белобородов Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелобородов Игорь

Белобородов Игорь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1974

Дата смерти

27.07.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полякова Дарья Николаевна

Яранск, Яранский муниципальный район, Кировская область
Смерть
27.07.2022
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close