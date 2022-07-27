Белобородов Игорь
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1974
Дата смерти27.07.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полякова Дарья Николаевна
Яранск, Яранский муниципальный район, Кировская область
Смерть
27.07.2022