Еремин Венедикт Казьмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Еремин Казьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1796
Мать ребёнка: не указана
Курская губерния Обоянский уезд
Рождение ребёнка
1815
Сын: Еремин Василий Венедиктов
Мать ребёнка: Еремина Лукерья
Рождение ребёнка
Около 1819
Мать ребёнка: Еремина Лукерья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Еремина Лукерья
Смерть
Неизвестно