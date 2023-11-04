Еремин Венедикт Казьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремин Венедикт Казьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Еремин Казьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Еремин Иван Венедиктов

Мать ребёнка: не указана

Курская губерния Обоянский уезд
Рождение ребёнка
1815

Сын: Еремин Василий Венедиктов

Мать ребёнка: Еремина Лукерья

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Еремин Яков Венедиктов

Мать ребёнка: Еремина Лукерья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еремина Лукерья

Смерть
Неизвестно
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