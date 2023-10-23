Тютык Елена Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Тютык Стефан Афанасьевич
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Тютык Стефан Афанасьевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Татьяна Стефановна
Отец ребёнка: Тютык Стефан Афанасьевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Матрёна Степановна
Отец ребёнка: Тютык Стефан Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно