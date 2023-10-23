Тютык Елена Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тютык Елена Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Тютык Максим Стефанович

Отец ребёнка: Тютык Стефан Афанасьевич

Рождение ребёнка
1876

Сын: Тютык Игнатий Стефанович

Отец ребёнка: Тютык Стефан Афанасьевич

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Татьяна Стефановна

Отец ребёнка: Тютык Стефан Афанасьевич

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Матрёна Степановна

Отец ребёнка: Тютык Стефан Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тютык Стефан Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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