Новоселов Тимофей Терентиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовоселов Тимофей Терентиев

Новоселов Тимофей Терентиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.

Отец: Новоселов Терентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848 ст.

Дочь: Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Новоселова Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
1852 ст.

Дочь: Антонина Тимофеевна

Мать ребёнка: Новоселова Дарья Андреевна

Моркинер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
24.05.1854

Сын: Новоселов Игнатий Тимофеевич

Мать ребёнка: Новоселова Дарья Андреевна

Моркинер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1858 ст.

Дочь: Агафья Тимофеевна

Мать ребёнка: Новоселова Дарья Андреевна

Моркинер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1858 ст.

Сын: Новоселов Терентий Тимофеевич

Мать ребёнка: Новоселова Дарья Андреевна

Моркинер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новоселова Дарья Андреевна

Смерть
Неизвестно