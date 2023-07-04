Новоселов Тимофей Терентиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.
Отец: Новоселов Терентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848 ст.
Дочь: Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Новоселова Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
1852 ст.
Дочь: Антонина Тимофеевна
Мать ребёнка: Новоселова Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
24.05.1854
Сын: Новоселов Игнатий Тимофеевич
Мать ребёнка: Новоселова Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
1858 ст.
Дочь: Агафья Тимофеевна
Мать ребёнка: Новоселова Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
1858 ст.
Сын: Новоселов Терентий Тимофеевич
Мать ребёнка: Новоселова Дарья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно