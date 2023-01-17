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Зоров Михаил Семенов

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Место рождения

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Зоров Семен Семенов

Мать: Зорова Евдокия Евстигнеева

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
15.01.1895

Жена: Зорова Марфа Игнатова

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Зоров Евфимий Михайлов

Мать ребёнка: Зорова Марфа Игнатова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
28.01.1901

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Зорова Марфа Игнатова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
28.01.1901

Дочь: Мария Михайлова

Мать ребёнка: Зорова Марфа Игнатова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.06.1904

Сын: Зоров Иоанн Михайлов

Мать ребёнка: Зорова Марфа Игнатова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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