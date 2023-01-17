Зоров Михаил Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: Зоров Семен Семенов
Бракосочетание
15.01.1895
Жена: Зорова Марфа Игнатова
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Зорова Марфа Игнатова
Рождение ребёнка
28.01.1901
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Зорова Марфа Игнатова
Рождение ребёнка
28.01.1901
Дочь: Мария Михайлова
Мать ребёнка: Зорова Марфа Игнатова
Рождение ребёнка
16.06.1904
Сын: Зоров Иоанн Михайлов
Мать ребёнка: Зорова Марфа Игнатова
Смерть
Неизвестно