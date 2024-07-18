Татьяна Игнатьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Игнатий Николаевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
22.05.1881
Рождение ребёнка
07.10.1882
Сын: Лука Федотович
Отец ребёнка: Федот-Федор Афанасьевич
Рождение ребёнка
01.02.1889
Дочь: Акилина Федотовна
Отец ребёнка: Федот-Федор Афанасьевич
Рождение ребёнка
16.02.1896
Дочь: Евдокия Федотовна
Отец ребёнка: Федот-Федор Афанасьевич
Рождение ребёнка
16.02.1896
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федот-Федор Афанасьевич
Смерть
Неизвестно