Татьяна Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Игнатьевна

Место рождения

Сятры, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Между 1852 и 1858 г.р.

Дети

1882 г.р.
1889 г.р.
1896 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игнатий Николаевич

Мать: не указана

Сятры, Цивильский район, Чувашская Республика
Место жительства
Неизвестно
Сятры, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
22.05.1881

Муж: Федот-Федор Афанасьевич

Рождение ребёнка
07.10.1882

Сын: Лука Федотович

Отец ребёнка: Федот-Федор Афанасьевич

Мунсют, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
01.02.1889

Дочь: Акилина Федотовна

Отец ребёнка: Федот-Федор Афанасьевич

Мунсют, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
16.02.1896

Дочь: Евдокия Федотовна

Отец ребёнка: Федот-Федор Афанасьевич

Мунсют, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
16.02.1896

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федот-Федор Афанасьевич

Мунсют, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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