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Коврижных Филип Коврижных

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1700 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Коврижных Яков

Мать: ?

Смерть
Неизвестно