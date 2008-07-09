Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Вяткин Вадим Дмитриевич
Вяткин Вадим Дмитриевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.07.2008
Пол
Мужской
Отец
Вяткин Дмитрий Викторович
1980 г.р.
Мать
Вяткина (Балакина) Анфиса Валерьевна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВВ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.2008
Отец:
Вяткин Дмитрий Викторович
Мать:
Вяткина Анфиса Валерьевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь