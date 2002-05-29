Борщев Егор Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1927
Дата смерти29.05.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария Яковлевна Борщева
Рождение ребёнка
27.07.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария Яковлевна Борщева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Яковлевна Борщева
Смерть
29.05.2002