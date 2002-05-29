Борщев Егор Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорщев Егор Антонович

Борщев Егор Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1927

Дата смерти

29.05.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Яковлевна Борщева

Рождение ребёнка
27.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Яковлевна Борщева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Яковлевна Борщева

Смерть
29.05.2002
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close