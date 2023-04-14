Малимоненко Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1898
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Малимоненко Осип Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1898
Рождение ребёнка
1905
Сын: Малимоненко Даниил Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Малимоненко Василий Яковлевич
Мать ребёнка: не указана