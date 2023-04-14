Малимоненко Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малимоненко Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1898

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Малимоненко Осип Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1898
Рождение ребёнка
1905

Сын: Малимоненко Даниил Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Малимоненко Василий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

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