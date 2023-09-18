Безгодкова Дарья Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безгодкова Дарья Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1768

Отец: не указан

Мать: не указана

27 лет в 1795 году Дарья Сергеева дочь взятая в Меконской волости государственная ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795 75 лет в 1754 году ГАТО (Тобольск). 154-8-490. РС Шатровской ... Показать все
Рождение ребёнка
1786

Сын: Безгодков Конан Федоров

Отец ребёнка: Безгодков Федор Зиновьев

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАТО (Тобольск). 154-8-490. РС Шатровской волости 1834, д.Ожогина, л. 117 об. – 118 Приемыш Конан Филиппов 15 лет в 1800 году Тобольск 156 15 1144 1800 МК+ИР Камышевское 10 лет в 1795, 26 лет в 1812... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безгодков Федор Зиновьев

Смерть
Неизвестно
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