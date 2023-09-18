Безгодкова Дарья Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1768
Отец: не указан
Мать: не указана
27 лет в 1795 году Дарья Сергеева дочь взятая в Меконской волости государственная ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795 75 лет в 1754 году ГАТО (Тобольск). 154-8-490. РС Шатровской ... Показать все
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Безгодков Федор Зиновьев
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАТО (Тобольск). 154-8-490. РС Шатровской волости 1834, д.Ожогина, л. 117 об. – 118 Приемыш Конан Филиппов 15 лет в 1800 году Тобольск 156 15 1144 1800 МК+ИР Камышевское 10 лет в 1795, 26 лет в 1812... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно