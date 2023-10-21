Дубровина (Родионова) Мария Прокофьевна
Место рожденияд. Старая Александровка, Уфимского района
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Едренкин- Дубровин Николай Игнатьевич
д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Терёхин Игнат (Михайлович?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Терёхин Игнат (Михайлович?)
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
д. Старая Александровка, Уфимского района