Дубровина (Родионова) Мария Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровина (Родионова) Мария Прокофьевна

Место рождения

д. Старая Александровка, Уфимского района

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.
1904 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Едренкин- Дубровин Николай Игнатьевич

д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терёхин Игнат (Михайлович?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терёхин Игнат (Михайлович?)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терёхин Игнат (Михайлович?)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Едренкин- Дубровин Николай Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
д. Старая Александровка, Уфимского района
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