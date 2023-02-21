Дааев Абдулла Абакарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дааев Абдулла Абакарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

JD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дааев Абакар Магомедович

Мать: Дааева Бабу

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дааева Рабият Абдуллаевна

Мать ребёнка: Ажав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дааева Патимат Абдуллаевна

Мать ребёнка: Ажав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дааев Рашид Абдуллаевич

Мать ребёнка: Ажав

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ажав

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