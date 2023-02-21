Дааев Абдулла Абакарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дааев Абакар Магомедович
Мать: Дааева Бабу
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дааева Рабият Абдуллаевна
Мать ребёнка: Ажав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дааева Патимат Абдуллаевна
Мать ребёнка: Ажав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ажав
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ажав