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Воропаев Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Воропаев Николай Кузьмич

Мать: Воропаева Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Воропаева Антонида Ивановна

Мать ребёнка: Воропаева Елизавета Борисовна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
16.10.1913

Сын: Воропаев Николай Иванович

Мать ребёнка: Воропаева Елизавета Борисовна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Козлова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Воропаева Елизавета Борисовна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
18.04.1918

Дочь: Данилова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Воропаева Елизавета Борисовна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Пиневич Нина Ивановна

Мать ребёнка: Воропаева Елизавета Борисовна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
1934
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