Воропаев Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1934
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Воропаева Антонида Ивановна
Мать ребёнка: Воропаева Елизавета Борисовна
Рождение ребёнка
16.10.1913
Сын: Воропаев Николай Иванович
Мать ребёнка: Воропаева Елизавета Борисовна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Козлова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Воропаева Елизавета Борисовна
Рождение ребёнка
18.04.1918
Дочь: Данилова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Воропаева Елизавета Борисовна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Пиневич Нина Ивановна
Мать ребёнка: Воропаева Елизавета Борисовна
Смерть
1934