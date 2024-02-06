Муратов Прохор Аверьянович(Валериянович)?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Муратова Нина
Рождение ребёнка
Около 1910
Мать ребёнка: Муратова Нина
Рождение ребёнка
1911
Сын: Муратов Василий Прохорович
Мать ребёнка: Муратова Нина
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Муратова Нина
Рождение ребёнка
15.11.1915
Сын: Муратов Геннадий Прохорович
Мать ребёнка: Муратова Нина
Актагучинская, Нерчинский округ, Забайкальская область
Рождение ребёнка
1921
Сын: Муратов Федор
Мать ребёнка: Муратова Нина
Газимурские Кавыкучи, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Муратова Нина
Смерть
Неизвестно