Муратов Прохор Аверьянович(Валериянович)? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМуратов Прохор Аверьянович(Валериянович)?

Муратов Прохор Аверьянович(Валериянович)?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Муратов Данил Прохорович

Мать ребёнка: Муратова Нина

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Муратов Кирил Прохорович

Мать ребёнка: Муратова Нина

Рождение ребёнка
1911

Сын: Муратов Василий Прохорович

Мать ребёнка: Муратова Нина

Рождение ребёнка
1913

Сын: Муратов Агап Прохорович

Мать ребёнка: Муратова Нина

Рождение ребёнка
15.11.1915

Сын: Муратов Геннадий Прохорович

Мать ребёнка: Муратова Нина

Актагучинская, Нерчинский округ, Забайкальская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Муратов Федор

Мать ребёнка: Муратова Нина

Газимурские Кавыкучи, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муратова Нина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close