Шершень Савва Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Шершень Фёдор Гаврилович
Мать: Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Шершень Марфа Саввична
Мать ребёнка: Ефимия
Рождение ребёнка
1823
Сын: Шершень Иван Саввич
Мать ребёнка: Ефимия
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Ефимия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия
Смерть
Неизвестно