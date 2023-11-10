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Шершень Савва Фёдорович

Место рождения

Макошино, Чернігівська область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Шершень Фёдор Гаврилович

Мать: Параскева Ивановна

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Шершень Марфа Саввична

Мать ребёнка: Ефимия

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Шершень Иван Саввич

Мать ребёнка: Ефимия

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Шершень Евдоким Саввич

Мать ребёнка: Ефимия

Макошино, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия

Смерть
Неизвестно
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