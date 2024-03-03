Ефросия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1980

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908

Сын: Карпов Деом? Васильевич

Отец ребёнка: Карпов Василий Максимович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Карпов Василий Максимович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Степ??? Васильевна

Отец ребёнка: Карпов Василий Максимович

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Федосья Васильевна

Отец ребёнка: Карпов Василий Максимович

Рождение
1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Василий Максимович

Смерть
Неизвестно
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