Ефросия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1980
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Карпов Василий Максимович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Карпов Василий Максимович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Степ??? Васильевна
Отец ребёнка: Карпов Василий Максимович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Федосья Васильевна
Отец ребёнка: Карпов Василий Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно