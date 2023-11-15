Чобанюк (Банникова) Марина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чобанюк (Банникова) Марина Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1967

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1967

Отец: Банников Константин Васильевич

Мать: Банникова Анна

Рождение ребёнка
08.03.1985

Дочь: Банникова Надежда Константиновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.11.1991

Дочь: Чобанюк Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колунин Владимир

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