Чобанюк (Банникова) Марина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1967
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1967
Отец: Банников Константин Васильевич
Мать: Банникова Анна
Рождение ребёнка
08.03.1985
Дочь: Банникова Надежда Константиновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.11.1991
Дочь: Чобанюк Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колунин Владимир