Могильников Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Могильников Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1971

Отец: Могильников Иван Михайлович

Мать: Могильникова Любовь Александровна

Рождение ребёнка
16.08.1988

Дочь: Пелевина Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Могильникова Вера Викторовна

Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.02.1991

Дочь: Сальникова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Могильникова Вера Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Могильникова Вера Викторовна

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