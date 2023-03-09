Могильников Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1971
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1971
Рождение ребёнка
16.08.1988
Дочь: Пелевина Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Могильникова Вера Викторовна
Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.02.1991
Дочь: Сальникова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Могильникова Вера Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно