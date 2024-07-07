Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1749
Дата смертиПосле 1770
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1764
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Федосей Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Тихон Степанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1770