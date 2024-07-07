Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепан

Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1749

Дата смерти

После 1770

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Около 1765 г.р.
Около 1770 г.р.

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1764

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Федосей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Тихон Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1770

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