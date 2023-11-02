Луценко (Чумак) Елена Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луценко (Чумак) Елена Никифоровна

Место рождения

Россия

Дата рождения

1893

Дата смерти

1927

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Чумак Никифор Романович

Мать: Чумак Анастасия

Россия
Бракосочетание
Около 1913

Муж: Луценко Никанор Николаевич

Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Седнева Анна Никаноровна

Отец ребёнка: Луценко Никанор Николаевич

Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
13.12.1916

Дочь: Кудрявцева Анастасия Никаноровна

Отец ребёнка: Луценко Никанор Николаевич

Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.09.1918

Сын: Луценко Андрей Никанорович

Отец ребёнка: Луценко Никанор Николаевич

Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
с. Плёсо-Курья, Плесо-Курьинская волость, Каменский уезд, Алтайская губерния, РСФСР
Рождение ребёнка
24.12.1924

Сын: Луценко Григорий Никанорович

Отец ребёнка: Луценко Никанор Николаевич

Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
28.04.1927

Дочь: Михеева Александра Никаноровна

Отец ребёнка: Луценко Никанор Николаевич

Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1927
Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
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