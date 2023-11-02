Луценко (Чумак) Елена Никифоровна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1893
Дата смерти1927
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Чумак Никифор Романович
Мать: Чумак Анастасия
Россия
Бракосочетание
Около 1913
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Седнева Анна Никаноровна
Отец ребёнка: Луценко Никанор Николаевич
Рождение ребёнка
13.12.1916
Дочь: Кудрявцева Анастасия Никаноровна
Отец ребёнка: Луценко Никанор Николаевич
Рождение ребёнка
04.09.1918
Сын: Луценко Андрей Никанорович
Отец ребёнка: Луценко Никанор Николаевич
с. Плёсо-Курья, Плесо-Курьинская волость, Каменский уезд, Алтайская губерния, РСФСР
Рождение ребёнка
24.12.1924
Сын: Луценко Григорий Никанорович
Отец ребёнка: Луценко Никанор Николаевич
Рождение ребёнка
28.04.1927
Дочь: Михеева Александра Никаноровна
Отец ребёнка: Луценко Никанор Николаевич
Смерть
1927