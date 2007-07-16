Масейкина Прасковья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1914
Дата смерти16.07.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1914
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Масейкина Валентина Егоровна
Отец ребёнка: Масейкин Егор Максимович
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Масейкина Нина Егоровна завуч
Отец ребёнка: Масейкин Егор Максимович
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Масейкина Надежда Егоровна
Отец ребёнка: Масейкин Егор Максимович
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Масейкина Любовь Егоровна
Отец ребёнка: Масейкин Егор Максимович
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Беговых Масейкина Екатерина Егоровна
Отец ребёнка: Масейкин Егор Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.07.2007