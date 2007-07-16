Масейкина Прасковья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масейкина Прасковья Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1914

Дата смерти

16.07.2007

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1914

Отец: Маркин Семён Лукьянович

Мать: Серова Маркина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Масейкина Валентина Егоровна

Отец ребёнка: Масейкин Егор Максимович

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Масейкина Нина Егоровна завуч

Отец ребёнка: Масейкин Егор Максимович

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Масейкина Надежда Егоровна

Отец ребёнка: Масейкин Егор Максимович

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Масейкина Любовь Егоровна

Отец ребёнка: Масейкин Егор Максимович

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Беговых Масейкина Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Масейкин Егор Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масейкин Егор Максимович

Смерть
16.07.2007
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