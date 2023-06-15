Горлачев Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горлачев Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горлачев Владимир

Мать: Горлачева Александра Прокофьевна

Рождение ребёнка
11.11.1977

Сын: Горлачев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Московая Надежда Васильевна

Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горлачева Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Московая Надежда Васильевна

Смерть
Неизвестно