Исламова Нюра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исламова Нюра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимиргалиев Ушияр

Мать: Тимиргалиева Хакима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исламова Марина Владимировна

Отец ребёнка: Исламов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шакрисламова Инесса Владимировна

Отец ребёнка: Исламов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гильмиярова Лариса Владимировна

Отец ребёнка: Исламов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хасфатуллина Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Исламов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исламов Владимир

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