Исламова Нюра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимиргалиев Ушияр
Мать: Тимиргалиева Хакима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исламова Марина Владимировна
Отец ребёнка: Исламов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шакрисламова Инесса Владимировна
Отец ребёнка: Исламов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гильмиярова Лариса Владимировна
Отец ребёнка: Исламов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хасфатуллина Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Исламов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исламов Владимир