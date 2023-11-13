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Филимонова Арина Давыдовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Филимонов Иван Антипович

Отец ребёнка: Филимонов Антип Ларионович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Филимонов Сергей Антипович

Отец ребёнка: Филимонов Антип Ларионович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Филимонов Пётр Антипович

Отец ребёнка: Филимонов Антип Ларионович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Филимонова Дарья Антиповна

Отец ребёнка: Филимонов Антип Ларионович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Филимонов Павел Антипович

Отец ребёнка: Филимонов Антип Ларионович

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Филимонова Мария Антиповна

Отец ребёнка: Филимонов Антип Ларионович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Филимонов Иван Антипович

Отец ребёнка: Филимонов Антип Ларионович

Рождение ребёнка
1864

Сын: Филимонов Семён Антипович

Отец ребёнка: Филимонов Антип Ларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Антип Ларионович

Смерть
Неизвестно
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