Филимонова Арина Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Филимонов Антип Ларионович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Филимонов Сергей Антипович
Отец ребёнка: Филимонов Антип Ларионович
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Филимонов Антип Ларионович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Филимонова Дарья Антиповна
Отец ребёнка: Филимонов Антип Ларионович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Филимонов Павел Антипович
Отец ребёнка: Филимонов Антип Ларионович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Филимонова Мария Антиповна
Отец ребёнка: Филимонов Антип Ларионович
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Филимонов Антип Ларионович
Рождение ребёнка
1864
Сын: Филимонов Семён Антипович
Отец ребёнка: Филимонов Антип Ларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно