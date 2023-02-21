(Железнов) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Железнов) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1799 г.р.

Мать

Около 1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Железнов Григорий

Мать: Анна

Смерть
Неизвестно
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