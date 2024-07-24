Малыгин(Ефимович) Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгин(Ефимович) Николай

Место рождения

Ярославская область,Нагорьевский район,Нагорьевский с/с,д. Ситницы

Дата рождения

02.11.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1895

Отец: Малыгин Евграф

Мать: Иустиния Кирилловна

Работа или профессия
Неизвестно
Ч/ рабочий
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Андреевна

Образование
Неизвестно
3 класса, иностранными языками не владеет
Рождение ребёнка
1915

Сын: Малыгин(Ефимович) ?

Мать ребёнка: Мария Андреевна

Смерть
Неизвестно

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