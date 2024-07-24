Малыгин(Ефимович) Николай
Место рожденияЯрославская область,Нагорьевский район,Нагорьевский с/с,д. Ситницы
Дата рождения02.11.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1895
Отец: Малыгин Евграф
Мать: Иустиния Кирилловна
Работа или профессия
Неизвестно
Ч/ рабочий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Андреевна
Образование
Неизвестно
3 класса, иностранными языками не владеет
Рождение ребёнка
1915
Сын: Малыгин(Ефимович) ?
Мать ребёнка: Мария Андреевна
Смерть
Неизвестно