Феофанова Анастасия Ивановн
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смерти21.03.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1906
Дочь: Метляева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Метляев Василий Феофанович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Метляева Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Метляев Василий Феофанович
Рождение ребёнка
14.06.1911
Дочь: Метляева Ефросинья Васильевна
Отец ребёнка: Метляев Василий Феофанович
Смерть
21.03.1968