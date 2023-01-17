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Феофанова Анастасия Ивановн

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Место рождения

Чальцево, Печорский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

21.03.1968

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Чальцево, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.06.1906

Дочь: Метляева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Метляев Василий Феофанович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Метляева Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Метляев Василий Феофанович

Рождение ребёнка
14.06.1911

Дочь: Метляева Ефросинья Васильевна

Отец ребёнка: Метляев Василий Феофанович

Чальцево, Печорский муниципальный район, Псковская область
Смерть
21.03.1968
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