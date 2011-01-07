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Беляев Анатолий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1955

Дата смерти

07.01.2011

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1955

Отец: Беляев Алексей Петрович

Мать: Беляева Клавдия

Рождение ребёнка
21.12.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ионова Рагимат Хасиновна

Уруп, Урупский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Смерть
07.01.2011
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