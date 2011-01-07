Беляев Анатолий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1955
Дата смерти07.01.2011
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1955
Отец: Беляев Алексей Петрович
Мать: Беляева Клавдия
Рождение ребёнка
21.12.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ионова Рагимат Хасиновна
Уруп, Урупский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Смерть
07.01.2011