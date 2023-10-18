Лабутин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лабутина Ольга Николаевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лабутина Ольга Николаевна
Смерть
Неизвестно