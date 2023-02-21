Русанова Хиония Кондратовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852 ст.
Дата смерти20.10.1907 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1878 ст.
Отец ребёнка: Русанов Ефрем Моисеевич
Рождение ребёнка
01.06.1880 ст.
Отец ребёнка: Русанов Ефрем Моисеевич
Рождение ребёнка
30.08.1882 ст.
Дочь: Елизавета Ефремовна
Отец ребёнка: Русанов Ефрем Моисеевич
Рождение ребёнка
22.12.1884 ст.
Дочь: Евгения Ефремовна
Отец ребёнка: Русанов Ефрем Моисеевич
Рождение ребёнка
10.12.1886 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Русанов Ефрем Моисеевич
Рождение ребёнка
30.11.1888 ст.
Дочь: Екатерина Ефремовна
Отец ребёнка: Русанов Ефрем Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.10.1907 ст.
Причина смерти: от удушья