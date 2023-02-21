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Русанова Хиония Кондратовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852 ст.

Дата смерти

20.10.1907 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1878 ст.

Сын: Русанов Иван Ефремович

Отец ребёнка: Русанов Ефрем Моисеевич

Рождение ребёнка
01.06.1880 ст.

Сын: Русанов Федор Ефремович

Отец ребёнка: Русанов Ефрем Моисеевич

Шемякино, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
30.08.1882 ст.

Дочь: Елизавета Ефремовна

Отец ребёнка: Русанов Ефрем Моисеевич

Шемякино, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
22.12.1884 ст.

Дочь: Евгения Ефремовна

Отец ребёнка: Русанов Ефрем Моисеевич

Шемякино, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
10.12.1886 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Русанов Ефрем Моисеевич

Шемякино, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
30.11.1888 ст.

Дочь: Екатерина Ефремовна

Отец ребёнка: Русанов Ефрем Моисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русанов Ефрем Моисеевич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Шемякино, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
20.10.1907 ст.
Шемякино, Орловский муниципальный район, Орловская область
Причина смерти: от удушья
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