Горбунова Ирина Сидоровна Около 1804 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горбунова Ирина Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Между 1821 и 1850
Матчино, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф 129 оп 32 д 119 св 506 РС Рязанский уезд 1834 №726 Рахманинов, Матчино, дворовые люди ГАРО ф 129 оп 54 д 94 св 848 РС Рязанский уезд 1858 Рахманинов, Матчино, дворовые люди
Бракосочетание
02.10.1821

Муж: Горбунов Василий Гаврилович

Спас-Утешенье, Рязанский уезд, Рязанская губерния
ГАРО, ф 627, оп 249 д 351 Спас-Утешенье 1821-1839
Рождение ребёнка
26.06.1822 ст.

Дочь: Шахова (Горбунова) Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Горбунов Василий Гаврилович

Матчино, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Ф 627 оп 249 д 351 Спас-Утешенье 1821-1839 дочь дворового человека
Рождение ребёнка
01.10.1824

Сын: Горбунов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Горбунов Василий Гаврилович

Матчино, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Ф 627 оп 249 д 351 Спас-Утешенье 1821-1839 сын дворового человека
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Горбунов Никифор Васильевич

Отец ребёнка: Горбунов Василий Гаврилович

ГАРО ф 129 оп 32 д 119 св 506 РС Рязанский уезд 1834 №726 Рахманинов, Матчино, дворовые люди
Рождение ребёнка
23.11.1829 ст.

Сын: Горбунов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Горбунов Василий Гаврилович

Матчино, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Ф 627 оп 249 д 351 Спас-Утешенье 1821-1839 сын дворового человека
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Горбунов Климонт Васильевич

Отец ребёнка: Горбунов Василий Гаврилович

сын дворового человека
Рождение ребёнка
25.03.1832

Дочь: Горбунова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Горбунов Василий Гаврилович

Матчино, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Ф 627 оп 249 д 351 Спас-Утешенье 1821-1839 дочь дворового человека
Рождение ребёнка
08.04.1834 ст.

Сын: Горбунов Евтифий(?) Васильевич

Отец ребёнка: Горбунов Василий Гаврилович

Матчино, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Ф 627 оп 249 д 351 Спас-Утешенье 1821-1839 имя неразборчиво сын дворового человека
Рождение ребёнка
27.04.1836 ст.

Сын: Горбунов Симон Васильевич

Отец ребёнка: Горбунов Василий Гаврилович

Матчино, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Ф 627 оп 249 д 351 Спас-Утешенье 1821-1839 сын дворового человека
Рождение ребёнка
09.10.1839 ст.

Дочь: Горбунова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Горбунов Василий Гаврилович

Матчино, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Ф 627 оп 249 д 351 Спас-Утешенье 1821-1839 дочь дворового человека
Рождение ребёнка
02.10.1843 ст.

Дочь: Горбунова Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Горбунов Василий Гаврилович

Матчино, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Ф 627 оп 249 д 351 Спас-Утешенье 1821-1839 дочь дворового человека
Место жительства
После 1851
Рязань, город Рязань, Рязанская область
ГАРО ф 627 оп 249 д 352 Спас-Утешенье 1840-1859 Рязанская мещанка ГАРО ф 627 оп 114 д 26 св 1975 Духовные книги г. Рязани за 1854 год Восквесенская церковь
Смерть
Неизвестно

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