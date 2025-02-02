Горбунова Ирина Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Шахова (Горбунова) Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Горбунов Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Горбунов Василий Гаврилович
Сын: Горбунов Никифор Васильевич
Отец ребёнка: Горбунов Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Горбунов Василий Гаврилович
Сын: Горбунов Климонт Васильевич
Отец ребёнка: Горбунов Василий Гаврилович
Дочь: Горбунова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Горбунов Василий Гаврилович
Сын: Горбунов Евтифий(?) Васильевич
Отец ребёнка: Горбунов Василий Гаврилович
Сын: Горбунов Симон Васильевич
Отец ребёнка: Горбунов Василий Гаврилович
Дочь: Горбунова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Горбунов Василий Гаврилович
Дочь: Горбунова Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Горбунов Василий Гаврилович