Анастасия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Сын: Муллин Тимофей Григорьевич
Отец ребёнка: Муллин Григорий Кузьмич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Муллин Максим Григорьевич
Отец ребёнка: Муллин Григорий Кузьмич
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Муллин Григорий Кузьмич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Муллин Андреян Григорьевич
Отец ребёнка: Муллин Григорий Кузьмич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Муллина Устинья Григорьевна
Отец ребёнка: Муллин Григорий Кузьмич
Рождение ребёнка
1860
Сын: Муллин Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Муллин Григорий Кузьмич
Смерть
Неизвестно