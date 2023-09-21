Анастасия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муллин Григорий Кузьмич

Рождение ребёнка
1840

Сын: Муллин Тимофей Григорьевич

Отец ребёнка: Муллин Григорий Кузьмич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Муллин Максим Григорьевич

Отец ребёнка: Муллин Григорий Кузьмич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Муллин Мирон Григорьевич

Отец ребёнка: Муллин Григорий Кузьмич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Муллин Андреян Григорьевич

Отец ребёнка: Муллин Григорий Кузьмич

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Муллина Устинья Григорьевна

Отец ребёнка: Муллин Григорий Кузьмич

Рождение ребёнка
1860

Сын: Муллин Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Муллин Григорий Кузьмич

Смерть
Неизвестно

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