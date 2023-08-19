Полюдов Николай Максимович
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Настасья Николаевна
Мать ребёнка: Полюдова Арина
Рождение ребёнка
1812
Сын: Полюдов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Полюдова Арина
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Полюдова Арина
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Полюдова Арина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полюдова Арина
Работа или профессия
Неизвестно
Хлебопашество
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно