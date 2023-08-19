Полюдов Николай Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолюдов Николай Максимович

Полюдов Николай Максимович

Место рождения

Калинники, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Полюдов Максим Леонтьевич

Мать: Полюдова Авдотья Петровна

Калинники, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Настасья Николаевна

Мать ребёнка: Полюдова Арина

Калинники, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Сын: Полюдов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Полюдова Арина

Калинники, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Полюдова Арина

Калинники, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1818

Сын: Полюдов Михей Николаевич

Мать ребёнка: Полюдова Арина

Калинники, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полюдова Арина

Работа или профессия
Неизвестно
Хлебопашество
Место жительства
Неизвестно
Калинники, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Калинники, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан