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Нил
Нил
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1824
Дата смерти
Около 1826
Пол
Мужской
Отец
Алексей
Около 1792 г.р.
Мать
Марфа
Около 1790 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец:
Алексей
Мать:
Марфа
Смерть
Около 1826
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