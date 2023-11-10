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Мацуков Стефан Ипполитович

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Место рождения

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область

Дата рождения

14.12.1912

Дата смерти

30.06.1985

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1872 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1912

Отец: Мацуков Ипполит Григорьев

Мать: Мацукова Маланья Емельянова

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
12.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мацукова Евдокия Парфёновна

Домамеричи, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
05.01.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мацукова Евдокия Парфёновна

Домамеричи, Климовичский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мацукова Евдокия Парфёновна

Смерть
30.06.1985
Домамеричи, Климовичский район, Могилёвская область
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