Мацуков Стефан Ипполитович
Место рождения
Дата рождения14.12.1912
Дата смерти30.06.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1912
Рождение ребёнка
12.12.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мацукова Евдокия Парфёновна
Рождение ребёнка
05.01.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мацукова Евдокия Парфёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.06.1985