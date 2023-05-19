Куликова (Куликова) Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликов Александр
Отец ребёнка: Куликов Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликов Евгений
Отец ребёнка: Куликов Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Куликов Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куликов Константин