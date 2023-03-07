Новоселов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовоселов Иван

Новоселов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1721

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1678

Сын: Новоселов Никита Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1695

Сын: Новоселов Иван Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Новоселов Дементий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1703

Сын: Новоселов Осип Иванов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Коробовский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
До 1721
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close