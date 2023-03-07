Новоселов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1721
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1678
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1695
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1700
Сын: Новоселов Дементий Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1703
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Коробовский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
До 1721