Куценко Ульяна Касьяновна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти22.07.1981
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1922
Рождение ребёнка
31.03.1922
Сын: Ковалев Александр Гаврилович
Отец ребёнка: Ковалёв Гаврила Абрамович
Надъярное, Сумська область
Бракосочетание
Между 1928 и 1940
Рождение ребёнка
28.11.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куценко Денис Владимирович
Сумская область, Украина
Рождение ребёнка
25.10.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куценко Денис Владимирович
Сумская область, Украина
Смерть
22.07.1981
Низовое, Николаевка, Сумской р-н, Сумская область, Украина
Похороны
Неизвестно