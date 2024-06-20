Куценко Ульяна Касьяновна 1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Куценко Ульяна Касьяновна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

1896

Дата смерти

22.07.1981

Пол

Женский

Отец

До 1878 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.
1893 г.р.

Дети

1922 г.р.
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Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
1896

Отец: Касьян

Мать: не указана

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
До 1922

Муж: Ковалёв Гаврила Абрамович

Рождение ребёнка
31.03.1922

Сын: Ковалев Александр Гаврилович

Отец ребёнка: Ковалёв Гаврила Абрамович

Надъярное, Сумська область
Бракосочетание
Между 1928 и 1940

Муж: Куценко Денис Владимирович

Рождение ребёнка
28.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куценко Денис Владимирович

Сумская область, Украина
Рождение ребёнка
25.10.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куценко Денис Владимирович

Сумская область, Украина
Смерть
22.07.1981
Низовое, Николаевка, Сумской р-н, Сумская область, Украина
Похороны
Неизвестно

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