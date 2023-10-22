Тарарин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарарин Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1948

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОТ
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Место
Комментарий
Рождение
08.08.1948

Отец: Тарарин Иван Корнеевич

Мать: не указана

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