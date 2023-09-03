Голубева Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева Екатерина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1922

Дочь: Васильева Мария Николаевна

Отец ребёнка: Голубев Николай Платонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голубева Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Голубев Николай Платонович

Смерть
Неизвестно
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