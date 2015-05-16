Друзь Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Друзь Семён

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.2015

Пол

Мужской

Отец

1995 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.2015

Отец: Бак Николай Андреевич

Мать: Бак Дарья

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