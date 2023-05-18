Иванушкин Александр
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1919
Дочь: Мельникова Антонина Александровна
Мать ребёнка: Иванушкина Баба Окся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванушкина Баба Окся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванушкина Баба Окся
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванушкина Баба Окся