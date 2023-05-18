Иванушкин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванушкин Александр

Место рождения

Телегино, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1919 г.р.
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Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Телегино, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
14.10.1919

Дочь: Мельникова Антонина Александровна

Мать ребёнка: Иванушкина Баба Окся

Телегино, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванушкина Баба Окся

Телегино, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванушкина Баба Окся

Телегино, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванушкина Баба Окся

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