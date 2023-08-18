Ляпустин Евгений Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпустин Евгений Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Ляпустин Иван Зиновьевич

Мать: Ляпустина Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Татьяна Евгеньевна

Мать ребёнка: Ляпустина Дарья Семеновна

Место жительства
С 31.12.1856
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По предписанию казенной палаты хозяйственного отделения от 31.12.1856 за №17828 причислены в Яркуль из сей же волости деревни Горносталевой
Место жительства
До 31.12.1856
Горносталиха, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По предписанию казенной палаты хозяйственного отделения от 31.12.1856 за №17828 причислены в Яркуль из сей же волости деревни Горносталевой
Рождение ребёнка
?.11.1857

Сын: Ляпустин Григорий Евгеньевич

Мать ребёнка: Ляпустина Дарья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ляпустина Дарья Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно