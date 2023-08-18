Ляпустин Евгений Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Татьяна Евгеньевна
Мать ребёнка: Ляпустина Дарья Семеновна
Место жительства
С 31.12.1856
По предписанию казенной палаты хозяйственного отделения от 31.12.1856 за №17828 причислены в Яркуль из сей же волости деревни Горносталевой
Место жительства
До 31.12.1856
Горносталиха, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По предписанию казенной палаты хозяйственного отделения от 31.12.1856 за №17828 причислены в Яркуль из сей же волости деревни Горносталевой
Рождение ребёнка
?.11.1857
Сын: Ляпустин Григорий Евгеньевич
Мать ребёнка: Ляпустина Дарья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно