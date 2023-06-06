Габида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Мардеев Магдей

Отец ребёнка: Давыдов Мардей

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Мардеева Зюлейха

Отец ребёнка: Давыдов Мардей

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Мардеева Фатиха

Отец ребёнка: Давыдов Мардей

Рождение ребёнка
1840

Сын: Мардеев Махмут

Отец ребёнка: Давыдов Мардей

Рождение ребёнка
1843

Сын: Мардеев Мавлют

Отец ребёнка: Давыдов Мардей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Мардей

Смерть
Неизвестно