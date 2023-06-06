Габида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Мардеев Магдей
Отец ребёнка: Давыдов Мардей
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Мардеева Зюлейха
Отец ребёнка: Давыдов Мардей
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Мардеева Фатиха
Отец ребёнка: Давыдов Мардей
Рождение ребёнка
1840
Сын: Мардеев Махмут
Отец ребёнка: Давыдов Мардей
Рождение ребёнка
1843
Сын: Мардеев Мавлют
Отец ребёнка: Давыдов Мардей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Давыдов Мардей
Смерть
Неизвестно