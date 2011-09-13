Казыханов Фасхатдин Фаисханович
Место рожденияБашкирская АССР, Нуримановский район, посёлок Красный Ключ
Дата рождения15.11.1929
Дата смерти13.09.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1929
Башкирская АССР, Нуримановский район, посёлок Красный Ключ
Рождение ребёнка
19.12.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Казыханова Равида Хакимьяновна
Башкирская АССР посёлок Урман
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.09.2011
г.Уфа, РБ, РФ
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Посёлок Урман, ? район, РБ, РФ