Барндык (Серова) Клавдия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.07.1931
Дочь: (Барндык) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Барндык Николай Александрович
Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно