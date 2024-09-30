Барндык (Серова) Клавдия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барндык (Серова) Клавдия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барндык Николай Александрович

Рождение ребёнка
08.07.1931

Дочь: (Барндык) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Барндык Николай Александрович

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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